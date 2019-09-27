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РИА Новости

Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание внесения проектов

17:00 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Структуры федеральной исполнительной власти не всегда соблюдают сроки внесения законопроектов в парламент, в результате чего порой возникает цейтнот с выполнением национальных проектов, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Основная часть законопроектов готовится структурами федеральной исполнительной власти. К сожалению, сроки внесения законопроектов соблюдаются ими не всегда, документы поступают с запозданием. Когда это приоритетные законопроекты, возникает своего рода цейтнот. Он задерживает не только нас, законодателей, но и государство, страну, бизнес, граждан. В том числе - с реализацией национальных проектов", - сказала она.
Матвиенко, которая в среду открыла очередную осеннюю сессию Совфеда, отметила, что состав российского парламента является профессиональным.
"У нас широкие связи с коллегами из других стран, с международными парламентскими структурами, есть возможность знакомиться с опытом их работы, сравнивать, делать выводы. Могу сказать: мы ни в чём не уступаем нашим зарубежным коллегам. Ни в уровне профессионализма, ни в качестве нашей законотворческой и законодательной деятельности. А в чём-то и превосходим", - подчеркнула спикер.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
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