Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание внесения проектов

"Основная часть законопроектов готовится структурами федеральной исполнительной власти. К сожалению, сроки внесения законопроектов соблюдаются ими не всегда, документы поступают с запозданием. Когда это приоритетные законопроекты, возникает своего рода цейтнот. Он задерживает не только нас, законодателей, но и государство, страну, бизнес, граждан. В том числе - с реализацией национальных проектов", - сказала она.

"У нас широкие связи с коллегами из других стран, с международными парламентскими структурами, есть возможность знакомиться с опытом их работы, сравнивать, делать выводы. Могу сказать: мы ни в чём не уступаем нашим зарубежным коллегам. Ни в уровне профессионализма, ни в качестве нашей законотворческой и законодательной деятельности. А в чём-то и превосходим", - подчеркнула спикер.