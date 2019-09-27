В Нижегородской области арестовали автобус нелегального перевозчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Автобус, перевозящий пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Дзержинск без разрешающих документов, был арестован в ходе совместного рейда регионального минтранса, ГИБДД и УФСБ Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
На посту ГИБДД "Орловские дворики" сотрудники министерства транспорта и автодорог Нижегородской области, Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, региональной прокуратуры и УФСБ проверяли автобусы, перевозящие пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Дзержинск.
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"В ходе рейда был остановлен автобус Mercedes-Benz Sprinter. Проверка установила, что у водителя нет документов, разрешающих работу на маршруте и перевозку пассажиров. Автобус был арестован и помещен на штрафстоянку. Сумма административного наказания составит более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В начале сентября законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа и конфискации автобусов за многократные нарушения правил перевозки пассажиров.