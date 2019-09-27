В Нижегородской области арестовали автобус нелегального перевозчика

"В ходе рейда был остановлен автобус Mercedes-Benz Sprinter. Проверка установила, что у водителя нет документов, разрешающих работу на маршруте и перевозку пассажиров. Автобус был арестован и помещен на штрафстоянку. Сумма административного наказания составит более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.