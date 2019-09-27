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РИА Новости
Теплоснабжение

ГУП "ТЭК СПб" выполнило 90% годового плана по реконструкции теплосетей

16:42 27.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб") на сегодняшний день уже выполнило 90% годового плана по реконструкции изношенных теплосетей Санкт-Петербурга, говорится в сообщении предприятия.

"ГУП "ТЭК СПб" с начала текущего года реконструировало более 131 километра изношенных теплосетей, или 90% от годового плана, который составляет 145 километров", - сообщает компания.

Почти треть от всего объема теплосетей, запланированных к перекладке в 2019 году, предприятие профинансировало из собственных средств - обновлено более 45 километров трубопроводов из 55 километров, что составляет 83% от годового плана. Еще 85 километров сетей из 90 "ТЭК СПб" обновило за счет средств городского бюджета, выполнив план на 95%.
Отмечается, что в 2019 году "ТЭК СПб" вложит в развитие теплоэнергетической инфраструктуры почти 4,2 миллиарда рублей.
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ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Петербурга, в которых живет около 3 миллионов горожан. В феврале предприятие сообщало, что планирует модернизировать в 2019 году не менее 145 километров теплосетей Петербурга, что на 7,4% больше по сравнению с 2018 годом.
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