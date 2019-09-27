ГУП "ТЭК СПб" выполнило 90% годового плана по реконструкции теплосетей

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб") на сегодняшний день уже выполнило 90% годового плана по реконструкции изношенных теплосетей Санкт-Петербурга, говорится в сообщении предприятия.

"ГУП "ТЭК СПб" с начала текущего года реконструировало более 131 километра изношенных теплосетей, или 90% от годового плана, который составляет 145 километров", - сообщает компания.

Почти треть от всего объема теплосетей, запланированных к перекладке в 2019 году, предприятие профинансировало из собственных средств - обновлено более 45 километров трубопроводов из 55 километров, что составляет 83% от годового плана. Еще 85 километров сетей из 90 "ТЭК СПб" обновило за счет средств городского бюджета, выполнив план на 95%.

Отмечается, что в 2019 году "ТЭК СПб" вложит в развитие теплоэнергетической инфраструктуры почти 4,2 миллиарда рублей.