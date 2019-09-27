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РИА Новости
Республика Татарстан

Кириенко назвал два главных отличия "Цифрового прорыва" от других конкурсов

16:39 27.09.2019 (обновлено: 16:40 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" отличают решение важных прикладных задач и командная работа участников, а также высокие требования к заказчику по внедрению представленных проектов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В пятницу в Казани стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики, проходящий в форме 48-часового хакатона. В соревнованиях принимают участие более 3 тысяч специалистов – свыше 600 команд из 77 регионов страны. Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики. Конкурс является флагманским проектом АНО "Россия – страна возможностей".

"Отличие этого проекта "Цифровой прорыв" в двух вещах, на мой взгляд, очень важных. Первое – то, что в проекте вообще нет учебных задач. Все-таки во всех конкурсах, как правило, есть учебные задачи и какие-то учебные тесты. Здесь все задачи, которые ребята решают, - это абсолютно прикладные практические задачи. Причём невероятно интересные и вызывающие огромное уважение", - сказал Кириенко журналистам после церемонии открытия финала конкурса.

И второе отличие этого конкурса от многих других, по словам Кириенко, в том, что здесь все задачи решаются в команде. Именно навыков командной работы часто не хватает молодым людям.
Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что отличие этого конкурса ещё и в том, что он очень большие требования предъявил к заказчику. "Раз задания реальные, ребята дотошные – они сейчас "за горло брали" всех и говорили: мы свою часть сделали, где внедрение? И это правильно… Мы во все регионы отправляем сейчас IT-проекты и материалы с настойчивой просьбой к региональным властям, чтобы ничего не пропало, все успешные проекты, которые удалось реализовать, чтобы они были обязательно внедрены. Потому что они реально меняют жизнь людей", - пояснил он.
Также Кириенко назвал важным, что разговор в рамках финала конкурса идёт не о завершающем этапе, а уже о следующих этапах – что нужно делать для того, чтобы развивать этот проект дальше.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодняшнее событие – очень знаковое для всей страны, на конкурсе представлено очень много интересных идей, проектов. По мнению главы республики, в этом конкурсе должны участвовать и молодежные команды, и команды профессионалов, и школьники – очень важно, чтобы дети попадали в эту среду и учились работать.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
24 сентября, 19:27Республика Татарстан
Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей
Команды финалистов "Цифрового прорыва" будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса. Школьный хакатон продлится 24 часа – в нем примут участие 500 учащихся старших классов из Татарстана. Студенческий хакатон будет проходить в течение 48 часов. Участникам предложат разработать прототипы цифровых продуктов в пяти номинациях. Кроме того, в рамках финала для участников будет организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям. В течение хакатона с участниками будут работать свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов.
Победителями основной программы хакатона, в котором принимают участие финалисты конкурса "Цифровой прорыв", станут 20 команд – по одной в каждой номинации. Они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей. Победители конкурса будут определены 29 сентября.
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Республика ТатарстанСергей КириенкоОбщество
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