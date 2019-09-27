Елена Харламова стала новым министром культуры Подмосковья

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время семинара для чиновников в университете Сбербанка представил нового министра культуры региона. Им стала Елена Харламова, сообщил телеканал "360".
Елена Харламова несколько лет работала телепродюсером. С 2003 по 2006 год, работая на MTV Россия, она создавала первые музыкальные и киноцеремонии, которые стали культовыми. Далее до 2014 года Елена возглавляла спецпроекты на Первом канале. Затем три года руководила Центром культурных инициатив в Московской области.
С 2017 года Елена Харламова занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора.
"Московская область для меня – это не новый регион, я здесь с начала 2014 года работаю. И в той должности, в которой я до этого работала, постоянно сталкивалась с министерством. Поэтому его направления, куда оно движется, чем занимается, я понимаю", – отметила новый министр культуры региона Елена Харламова.
Она пообещала продолжить работу своих коллег и уделить особое внимание развитию современного искусства.