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РИА Новости

В "Аэрофлоте" рассказали об инциденте на рейсе Барнаул — Москва

15:59 27.09.2019 (обновлено: 16:35 27.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в терминале B аэропорта "Шереметьево"
Логотип авиакомпании Аэрофлот в терминале B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент на рейсе Барнаул — Москва с участием двух дебоширов, одним из которых, предположительно, был актер Максим Аверин.
По словам заместителя начальника пресс-службы компании Веры Абаниной, пассажиры грубо нарушали правила поведения на борту и общественный порядок, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.
"Эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров", — подчеркнула Абанина в комментарии НТВ.
Ранее в четверг СМИ написали, что актер Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997-м окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".
Актер Максим Аверин
Вчера, 11:14РИА Новости
Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
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