В "Аэрофлоте" рассказали об инциденте на рейсе Барнаул — Москва

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент на рейсе Барнаул — Москва с участием двух дебоширов, одним из которых, предположительно, был актер Максим Аверин.

По словам заместителя начальника пресс-службы компании Веры Абаниной, пассажиры грубо нарушали правила поведения на борту и общественный порядок, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.

"Эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров", — подчеркнула Абанина в комментарии НТВ.

Ранее в четверг СМИ написали, что актер Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.

В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.