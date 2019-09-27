В "Аэрофлоте" рассказали об инциденте на рейсе Барнаул — Москва

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент на рейсе Барнаул — Москва с участием двух дебоширов, одним из которых, предположительно, был актер Максим Аверин.
По словам заместителя начальника пресс-службы компании Веры Абаниной, пассажиры грубо нарушали правила поведения на борту и общественный порядок, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.
"Эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров", — подчеркнула Абанина в комментарии НТВ.
Ранее в четверг СМИ написали, что актер Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997-м окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".