Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.

Он отметил, что превышение нормы по таким показателям, как вес, давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, необходимо измерять и окружность талии — если она больше 85 сантиметров у женщин и 95 сантиметров у мужчин, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.

По словам профессора, в России около 48% смертей вызвано именно этими болезнями.

Беленков также отметил, что в нашей стране 87% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь.

"Они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой", — пояснил доктор.