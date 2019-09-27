Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, из-за чего нагрузка на сердце увеличивается, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.
"У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, то есть они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой", - сказал Беленков на пресс-конференцию в пресс-центре МИА "Россия сегодня".