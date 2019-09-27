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РИА Новости

Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию

15:32 27.09.2019 (обновлено: 18:38 27.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, из-за чего нагрузка на сердце увеличивается, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
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"У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, то есть они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой", - сказал Беленков на пресс-конференцию в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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