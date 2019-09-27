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РИА Новости

Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД

15:28 27.09.2019
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания очень обеспокоена предполагаемой химической атакой в мае в Сирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
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"Великобритания всерьез обеспокоена химической атакой в Сирии в мае. Мы поделились своей обеспокоенностью с ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия). Мы продолжаем работать с нашими партнерами с тем, чтоб ответственные за химические атаки были названы, посрамлены и привлечены к ответу", - говорится в заявлении Рааба, где указано на ответственность властей Сирии и поддерживающих их страна за "историю применения химического оружия против сирийского народа".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".
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Доминик РаабМайк ПомпеоМария ЗахароваВеликобританияСирияВ мире
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