Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД

ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания очень обеспокоена предполагаемой химической атакой в мае в Сирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.

"Великобритания всерьез обеспокоена химической атакой в Сирии в мае. Мы поделились своей обеспокоенностью с ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия). Мы продолжаем работать с нашими партнерами с тем, чтоб ответственные за химические атаки были названы, посрамлены и привлечены к ответу", - говорится в заявлении Рааба, где указано на ответственность властей Сирии и поддерживающих их страна за "историю применения химического оружия против сирийского народа".