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РИА Новости

В Минприроды практику обмена вторсырья на билеты в кино назвали эффективной

15:15 27.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонтейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин признал успешной акцию московского правительства по обмену вторичного сырья на билеты в кино, сообщил министр на встрече государств-участниц ШОС в Москве.
"Например, сейчас проходит акция по обмену собранной населением макулатуры, алюминия и пластика на билеты в кино, театры, выставки и концерты. Со своей стороны считаем эту практику эффективным инструментом вовлечения в процесс наших граждан", - сказал Кобылкин.
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Акцию "Искусство ради экологии" проводит департамент экологии и природопользования Москвы (ДППиОС) с 2018 года. Участники акции могут обменять отсортированные отходы на билеты в кино, театры и музеи.
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Дмитрий КобылкинРоссияОбщество
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