В Минприроды практику обмена вторсырья на билеты в кино назвали эффективной

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин признал успешной акцию московского правительства по обмену вторичного сырья на билеты в кино, сообщил министр на встрече государств-участниц ШОС в Москве.

"Например, сейчас проходит акция по обмену собранной населением макулатуры, алюминия и пластика на билеты в кино, театры, выставки и концерты. Со своей стороны считаем эту практику эффективным инструментом вовлечения в процесс наших граждан", - сказал Кобылкин.