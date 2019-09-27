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РИА Новости
Туризм

В Челябинске турфирма обманула клиентов на один миллион рублей

17:09 27.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения турфирмой в Челябинске денежных средств граждан, которые приобретали в фирме туристические путевки, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
"По обращениям обманутых туристов отделом полиции "Советский" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время ведется расследование уголовного дела по фактам мошенничества, уточнила она. Число пострадавших от действий мошенников устанавливается, добавила собеседница.
По данным прокуратуры региона, речь идет о туристической фирме, офис которой располагался по улице Степана Разина в Челябинске. Компания с 2015 года реализовывала туры, но с мая 2019 года турфирма, получая от граждан деньги за приобретение путевок, к туроператорам не обращалась, деньги им не переводила. Ущерб, по предварительным данным, составил более одного миллиона рублей. Граждане покупали путевки стоимостью от 37 тысяч рублей, добавляет пресс-центр.
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