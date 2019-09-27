В Челябинске турфирма обманула клиентов на один миллион рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения турфирмой в Челябинске денежных средств граждан, которые приобретали в фирме туристические путевки, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

По данным прокуратуры региона, речь идет о туристической фирме, офис которой располагался по улице Степана Разина в Челябинске. Компания с 2015 года реализовывала туры, но с мая 2019 года турфирма, получая от граждан деньги за приобретение путевок, к туроператорам не обращалась, деньги им не переводила. Ущерб, по предварительным данным, составил более одного миллиона рублей. Граждане покупали путевки стоимостью от 37 тысяч рублей, добавляет пресс-центр.