Потери Евросоюза от санкций в пять раз выше, чем у России, заявил Турчак

"Хочу отметить, что потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз. Если бы наши отношения не ухудшились по вине всем известных западных политиков, то сегодня товарооборот вполне мог бы достичь полутриллиона евро. То есть не просто выйти на докризисные показатели, а значительно их превысить. Это сопоставимо с товарооборотом между Евросоюзов и США и между Евросоюзом и Китаем", - заявил Турчак, выступая на международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе", которая проходит в пятницу в Калининграде.