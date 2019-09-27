Потери Евросоюза от санкций в пять раз выше, чем у России, заявил Турчак

КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Потери Европейского союза от антироссийских санкций в пять раз выше, чем у России, заявил секретарь генерального совета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Хочу отметить, что потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз. Если бы наши отношения не ухудшились по вине всем известных западных политиков, то сегодня товарооборот вполне мог бы достичь полутриллиона евро. То есть не просто выйти на докризисные показатели, а значительно их превысить. Это сопоставимо с товарооборотом между Евросоюзов и США и между Евросоюзом и Китаем", - заявил Турчак, выступая на международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе", которая проходит в пятницу в Калининграде.
Он отметил, что, несмотря на введенные против России торгово-экономические и административные ограничения, Евросоюз остается одним из основных торговых партнеров РФ. По итогам 2018 года общий товарооборот составил около 300 миллиардов евро.
"Этот рост носит, в основном, восстановительный характер. До показателей докризисного 2013 года еще далеко, спад объемов по-прежнему составляет более 100 миллиардов евро в ежегодном исчислении", - добавил Турчак.
Участие в международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" принимают около 150 представителей из 30 европейских государств — депутаты национальных и региональных парламентов, партийных департаментов, эксперты и представители молодежных организаций.
1 сентября 2017, 14:00РИА НовостиВведение санкций против России и ответные шаги