Экс-депутата Рады заподозрили в растрате 103 миллионов долларов

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго в причастности к растрате 103 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", сообщила замглавы ведомства Ольга Варченко.

ГБР предоставило в августе статус подозреваемых в этом деле экс-замглавы правления и начальнику одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго.