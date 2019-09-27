Экс-депутата Рады заподозрили в растрате 103 миллионов долларов

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго в причастности к растрате 103 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", сообщила замглавы ведомства Ольга Варченко.
ГБР предоставило в августе статус подозреваемых в этом деле экс-замглавы правления и начальнику одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго.
"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растраты и легализации 2,5 миллиарда гривен (103 миллиона долларов по текущему курсу) банка "Финансы и Кредит", - написала Варченко.
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