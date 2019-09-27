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РИА Новости

В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО

14:51 27.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо курса в НАТО стоит заняться налаживанием добрососедских отношений с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе. При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки.
"Зеленский для меня остается хорошим актером, но плохим политиком. Пану президенту Украины не надо повторять ошибки предшественника, а стоит прислушаться к совету Дональда Трампа, который он прослушал с кислым лицом, и наладить отношения с президентом России", - сказал Чегринец.
По его словам, только так Зеленский сможет помочь своему народу и удержаться у власти, хотя бы до конца своего президентского срока.
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Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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