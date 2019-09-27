В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО

Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо курса в НАТО стоит заняться налаживанием добрососедских отношений с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе. При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки.

"Зеленский для меня остается хорошим актером, но плохим политиком. Пану президенту Украины не надо повторять ошибки предшественника, а стоит прислушаться к совету Дональда Трампа, который он прослушал с кислым лицом, и наладить отношения с президентом России", - сказал Чегринец.

По его словам, только так Зеленский сможет помочь своему народу и удержаться у власти, хотя бы до конца своего президентского срока.

Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.