В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо курса в НАТО стоит заняться налаживанием добрососедских отношений с Россией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе. При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки.
"Зеленский для меня остается хорошим актером, но плохим политиком. Пану президенту Украины не надо повторять ошибки предшественника, а стоит прислушаться к совету Дональда Трампа, который он прослушал с кислым лицом, и наладить отношения с президентом России", - сказал Чегринец.
По его словам, только так Зеленский сможет помочь своему народу и удержаться у власти, хотя бы до конца своего президентского срока.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.