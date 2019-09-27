Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

"Практика увеличения пенсии за счёт личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".

"Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего её законодательства. Россия – социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", - отметила она.