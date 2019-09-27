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РИА Новости

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

14:48 27.09.2019 (обновлено: 23:33 27.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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"Практика увеличения пенсии за счёт личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".
"Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего её законодательства. Россия – социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", - отметила она.
Матвиенко подтвердила, что если эта инициатива будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены несколько базовых принципов, в том числе добровольность, налоговые преференции для граждан и работодателей и жёсткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как можно доверять таким правителям? Где гарантии, что через пару лет они все не поменяют и вклады населения опять пропадут.
27 сентября, 14:58
Владимир Наймушин
205101110
Как они могут что то гарантировать если сами не были в нашей шкуре.
27 сентября, 18:14
Валерий Назаров
17443205
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