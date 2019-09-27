ООН приостановила сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки, сообщили СМИ

Против Сильвы и возглавляемых им формирований ранее были выдвинуты обвинения в серьезных нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе гражданской войны, которая продолжалась на острове вплоть до 2009 года. Его имя упоминается в резолюции 2013 года, которую вынес Совет по правам человека ООН, осудивший действия армии в тот период. Командование вооруженных сил республики тогда не признало своей вины.