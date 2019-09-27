ООН приостановила сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН приняла решение приостановить сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки после назначения генерал-лейтенанта Шавендры Сильвы на должность командующего армией республики, сообщает издание Colombo Gazette со ссылкой на представителя ООН.
Против Сильвы и возглавляемых им формирований ранее были выдвинуты обвинения в серьезных нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе гражданской войны, которая продолжалась на острове вплоть до 2009 года. Его имя упоминается в резолюции 2013 года, которую вынес Совет по правам человека ООН, осудивший действия армии в тот период. Командование вооруженных сил республики тогда не признало своей вины.
"В свете данного назначения Департамент операций по поддержанию мира ООН приостанавливает дальнейшее развертывание шри-ланкийской армии, за исключением тех случаев, когда приостановление подвергает операции ООН серьезному оперативному риску", - сообщает издание, ссылаясь на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Хак подчеркнул, что ранее ООН выражала свою озабоченность в связи с назначением Шавендры Сильвы на должность командующего армией Шри-Ланки. По его словам, в настоящее время военнослужащие Шри-Ланки принимают участие в шести миротворческих операциях ООН, начиная со следующего месяца все они отправятся домой.