Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:48Z
https://ria.ru/20190927/1559206553.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101216/16/1012161602_0:86:2514:1500_1036x0_80_0_0_bc9a2c5942dff0e24e2083c1e2d8846d.jpg
РИА Новости

ООН приостановила сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки, сообщили СМИ

14:47 27.09.2019 (обновлено: 14:48 27.09.2019)
245
© AP Photo / Eranga JayawardenaМусульманский мужчина выглядывает из окна во время полицейского рейда в Шри-Ланке
Мусульманский мужчина выглядывает из окна во время полицейского рейда в Шри-Ланке
© AP Photo / Eranga Jayawardena
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН приняла решение приостановить сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки после назначения генерал-лейтенанта Шавендры Сильвы на должность командующего армией республики, сообщает издание Colombo Gazette со ссылкой на представителя ООН.
Против Сильвы и возглавляемых им формирований ранее были выдвинуты обвинения в серьезных нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе гражданской войны, которая продолжалась на острове вплоть до 2009 года. Его имя упоминается в резолюции 2013 года, которую вынес Совет по правам человека ООН, осудивший действия армии в тот период. Командование вооруженных сил республики тогда не признало своей вины.
Сотрудники полиции Шри-Ланки во время антитеррористического рейда
5 августа, 17:33Взрывы на Шри-Ланке
На Шри-Ланке задержали членов группировки, связанной с терактами в апреле
"В свете данного назначения Департамент операций по поддержанию мира ООН приостанавливает дальнейшее развертывание шри-ланкийской армии, за исключением тех случаев, когда приостановление подвергает операции ООН серьезному оперативному риску", - сообщает издание, ссылаясь на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Хак подчеркнул, что ранее ООН выражала свою озабоченность в связи с назначением Шавендры Сильвы на должность командующего армией Шри-Ланки. По его словам, в настоящее время военнослужащие Шри-Ланки принимают участие в шести миротворческих операциях ООН, начиная со следующего месяца все они отправятся домой.
101000
Обсудить 0
Шри-ЛанкаООНВ мире
Рекомендуем
Судебное заседание
Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции
РИА
Новости
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО
Иранская ракета земля-земля перед зданием бывшего посольства США в Тегеране
Иранский посол в Багдаде пригрозил ударом по позициям США в Ираке
Полицейский автомобиль у здания центрального вокзала в Кельне
Эксперт: среди "Белых касок", принятых Германией, могут быть террористы
Лента
новостей
V Международный форум по спутниковой навигации
В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы
Члены движения Хамас
ХАМАС согласно провести всеобщие выборы на палестинских территориях
Панорама Тбилиси
В "Альянсе патриотов Грузии" рассказали о встрече глав МИД России и Грузии
Доминик Рааб
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО
Матвиенко о невыдаче виз: «Вседозволенность США перешла все границы»
Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД
Поросята и рыжий
Россия запретила импорт свиней из Южной Кореи из-за АЧС
Вадим Рабинович
Половина зрителей не сможет смотреть канал "112.Украина", заявил Рабинович
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния