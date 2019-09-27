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РИА Новости

Систему сбора подписей надо совершенствовать, заявила Матвиенко

14:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Система сбора подписей избирателей кандидатами для участия в выборах должна быть усовершенствована для того, чтобы этот институт вернул себе доверие, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также не исключает "разбюрократизацию" процедуры выдачи разрешений для проведения митингов.
"Конечно, стоит внимательно проанализировать итоги единого дня голосования. Первое - возможно, усовершенствовать порядок сбора подписей и порядок их проверки. Нужны, конечно, ограничители - назовем их так - в виде сбора подписей, чтобы не превращать выборы в хаос. Но проблему здесь я вижу. Как ее решить, как поднять доверие к процедуре сбора подписей - это надо уже обсуждать предметно", - сказала Матвиенко.
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Также спикер отметила, что изменения требуются и в плане выдачи разрешений на проведение митингов.
"Те партии и политические силы, которые обращаются за разрешением на митинг и получают его, проводят мероприятия. И никаких претензий у них на этот счёт нет. Хотя, может быть, стоит подумать о разбюрократизации этого процесса", - заявила спикер.
Она также выступила за расширение прав наблюдателей, их возможностей при подсчете голосов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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