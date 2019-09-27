Систему сбора подписей надо совершенствовать, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Система сбора подписей избирателей кандидатами для участия в выборах должна быть усовершенствована для того, чтобы этот институт вернул себе доверие, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также не исключает "разбюрократизацию" процедуры выдачи разрешений для проведения митингов.

"Конечно, стоит внимательно проанализировать итоги единого дня голосования. Первое - возможно, усовершенствовать порядок сбора подписей и порядок их проверки. Нужны, конечно, ограничители - назовем их так - в виде сбора подписей, чтобы не превращать выборы в хаос. Но проблему здесь я вижу. Как ее решить, как поднять доверие к процедуре сбора подписей - это надо уже обсуждать предметно", - сказала Матвиенко.

Также спикер отметила, что изменения требуются и в плане выдачи разрешений на проведение митингов.

"Те партии и политические силы, которые обращаются за разрешением на митинг и получают его, проводят мероприятия. И никаких претензий у них на этот счёт нет. Хотя, может быть, стоит подумать о разбюрократизации этого процесса", - заявила спикер.

Она также выступила за расширение прав наблюдателей, их возможностей при подсчете голосов.