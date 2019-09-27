Число погибших в ДТП за 8 месяцев сократилось на 8%

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших в ДТП на российских дорогах за восемь месяцев текущего года сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

"Это, конечно, беспрецедентно хороший показатель - и в процентах, и, главное - в сохраненных человеческих жизнях", - отметил Понарьин, подводя промежуточные итоги реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего, по данным официальной статистики аварийности, с января по август в стране произошло 101198 дорожно-транспортных происшествий, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибли 10111 (-8,3%) и пострадали 131179 (- 2,2%) человек.

Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции отметил не только сокращение общего количества ДТП и числа раненых в них, но и уменьшение количества аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также, по словам Олега Понарьина, сохраняется тенденция и к снижению количества наездов на пешеходов, что является результатом в том числе изменения инфраструктуры автомобильных дорог: пешеходные переходы все больше совмещаются с искусственными неровностями, обозначаются хорошо видимой разметкой, оснащаются дорожными знаками и светофорами.

"Все это – результат восьми месяцев целенаправленных действий в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". За это время подготовлено несколько нормативных правовых актов, в том числе федеральных законов, часть из которых уже внесены в Государственную думу. Мы надеемся, что в ходе осенней сессии депутаты их рассмотрят. Кроме того, подготовлено несколько государственных стандартов, которые, в частности, касаются применения дорожных знаков, разметки и элементов обустройства автомобильных дорог. В ближайшее время эти стандарты будут утверждены, получат статус обязательных и будут способствовать достижению общей цели – снижению смертности на дорогах", - сказал Олег Понарьин.

Он сообщил, что в реализации нацпроекта участвуют практически все федеральные органы исполнительной власти, независимо от того, относятся они к силовому, экономическому или социальному блоку.

"Без межведомственного взаимодействия, конечно, такие глобальные задачи решить невозможно. Мы тесно взаимодействуем с министерством транспорта, министерствами просвещения и образования и МЧС. По вопросам финансирования и проектирования работаем с Минфином. Мы также рассчитываем на упрочение отношений с Минздравом. Главное, что проектный комитет правительства России, возглавляемый вице-премьером Максимом Акимовым, объединяет нас всех вокруг общей цели и правильно расставляет приоритеты в решении задач", - отметил Олег Понарьин.

Большое значение для снижения количества аварий и смертности в них, по мнению замначальника ГУОБДД МВЛД России, имеет работа в информационном поле, проводимая Госавтоинспекцией, в том числе, совместно с экспертным центром "Движение без опасности".

Так, в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в начале августа стартовал проект "Однозначно", который охватил 15 субъектов России.

"Проект "Однозначно" в наглядном, доступном формате позволяет проникнуть в сознание каждого участника дорожного движения и убедить его соблюдать ПДД. Приоритет в этом проекте отдан скорости, поскольку это основной убийственный фактор", - отметил Олег Понарьин.

По его словам, социальные видеоролики, которые в рамках этого проекта демонстрируются на федеральных телеканалах, а также акции в регионах-участниках проекта оказались очень востребованы. В ведомстве рассчитывают, что в итоге об этом проекте заговорят по всей России.