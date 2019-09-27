Российско-американские отношения находятся в тупике, заявила Матвиенко

"Они и так уже в тупике, их уже некуда дальше загонять. Но не отвечать на такие вызывающие, беспрецедентные действия мы просто не имеем права", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, не будут ли загнаны в тупик отношения двух стран ответными "жесткими и чувствительными" мерами России в связи с невыдачей виз российской делегации.