Российско-американские отношения находятся в тупике, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российско-американские отношения уже находятся в тупике, но нельзя обойтись без ответа на невыдачу виз части российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
"Они и так уже в тупике, их уже некуда дальше загонять. Но не отвечать на такие вызывающие, беспрецедентные действия мы просто не имеем права", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, не будут ли загнаны в тупик отношения двух стран ответными "жесткими и чувствительными" мерами России в связи с невыдачей виз российской делегации.
По её словам, ответная реакция на невыдачу виз, безусловно, последует, а меры будут "чувствительными и адекватными той безответственности, которую проявили США в отношении России".
"Над этим сейчас работают специалисты. Когда меры тщательно будут проработаны, их обнародуют. Они обязательно будут жесткими и чувствительными", - пообещала спикер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, переводчики делегации.