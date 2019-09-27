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РИА Новости

Силовики более 700 раз нарушили перемирие с 21 июля, заявили в ДНР

14:16 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 700 раз нарушили действующее с 21 июля перемирие в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 703 раза. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения 10 мирных жителей, также ранены трое сотрудников МЧС республики", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено более 160 домов и объектов инфраструктуры.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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