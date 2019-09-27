Силовики более 700 раз нарушили перемирие с 21 июля, заявили в ДНР

Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 700 раз нарушили действующее с 21 июля перемирие в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"С момента объявления перемирия враг нарушил его 703 раза. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения 10 мирных жителей, также ранены трое сотрудников МЧС республики", - сказал Басурин.