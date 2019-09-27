Секретарь СНБО будет работать до решения по его заявлению об отставке

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк будет продолжать работать до принятия решения по его заявлению об отставке президентом страны Владимиром Зеленским.
Пресс-служба офиса президента в пятницу сообщила, что Данилюк написал заявление об отставке на имя президента Украины перед началом рабочего визита Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассмотрит заявление по возвращению в Киев.
"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.
Данилюк был назначен на должность 28 мая 2019 года.