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РИА Новости

Секретарь СНБО будет работать до решения по его заявлению об отставке

14:11 27.09.2019
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© Фото : Совет нацбезопасности и обороны УкраиныСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
© Фото : Совет нацбезопасности и обороны Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк будет продолжать работать до принятия решения по его заявлению об отставке президентом страны Владимиром Зеленским.
Пресс-служба офиса президента в пятницу сообщила, что Данилюк написал заявление об отставке на имя президента Украины перед началом рабочего визита Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассмотрит заявление по возвращению в Киев.
"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.
Данилюк был назначен на должность 28 мая 2019 года.
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