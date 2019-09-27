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РИА Новости

Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю

13:55 27.09.2019 (обновлено: 14:35 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пока не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю, но считает, что "организовать движение в эту сторону" возможно.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
"Думаю, что пока условий для этого нет, но обсуждать, организовать движение в эту сторону, я думаю, можно", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
По ее словам, во главу угла надо ставить производительность труда и повышать ее, чтобы создать условия для сокращенной рабочей недели.
"Поэтому, возможно, здесь прежде всего надо послушать бизнес, предпринимательское сообщество", - считает Матвиенко.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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