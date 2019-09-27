Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пока не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю, но считает, что "организовать движение в эту сторону" возможно.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

"Думаю, что пока условий для этого нет, но обсуждать, организовать движение в эту сторону, я думаю, можно", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

По ее словам, во главу угла надо ставить производительность труда и повышать ее, чтобы создать условия для сокращенной рабочей недели.