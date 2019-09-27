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РИА Новости

В МИД назвали причину обострения ситуации в Персидском заливе

13:55 27.09.2019 (обновлено: 14:08 27.09.2019)
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Обострение ситуации в Персидском заливе – результат безответственной политики Вашингтона, который ведет дело к эскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Во многом наблюдаемое сегодня обострение ситуации в Персидском заливе – результат безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, но планомерно ведет дело к эскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом", - сказал он.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, в которой Эр-Рияд винит Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес. После инцидента США расширили санкции в отношении Исламской Республики, также министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
Кроме того, источником напряжения в последние месяцы остается Персидский залив, где летом текущего года произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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