В МИД назвали причину обострения ситуации в Персидском заливе

"Во многом наблюдаемое сегодня обострение ситуации в Персидском заливе – результат безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, но планомерно ведет дело к эскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом", - сказал он.