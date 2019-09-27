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РИА Новости

Представители США по КНДР могут посетить Россию, заявил замглавы МИД

13:45 27.09.2019 (обновлено: 14:07 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители США по КНДР могут посетить РФ до конца года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"Мы находимся в постоянном контакте с американским спецпредставителем Стивеном Биганом, спецпосланником госдепартамента Марком Ламбертом. Регулярно принимаем их в Москве, встречаемся в Вашингтоне, а также на полях международных мероприятий в третьих странах. Не исключаю приезда к нам коллег из США до конца нынешнего года", - сказал Моргулов.
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Он отметил, что в Москве "в целом удовлетворены взаимодействием с американцами по корейским делам".
"Хотя наши подходы к урегулированию отнюдь не во всем совпадают, они заметно сблизились за последние годы. Представители США не скрывают, что с повышенным интересом воспринимают российские предложения и порой используют их в собственных построениях. Это можно только приветствовать", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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