Представители США по КНДР могут посетить Россию, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители США по КНДР могут посетить РФ до конца года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"Мы находимся в постоянном контакте с американским спецпредставителем Стивеном Биганом, спецпосланником госдепартамента Марком Ламбертом. Регулярно принимаем их в Москве, встречаемся в Вашингтоне, а также на полях международных мероприятий в третьих странах. Не исключаю приезда к нам коллег из США до конца нынешнего года", - сказал Моргулов.
Он отметил, что в Москве "в целом удовлетворены взаимодействием с американцами по корейским делам".
"Хотя наши подходы к урегулированию отнюдь не во всем совпадают, они заметно сблизились за последние годы. Представители США не скрывают, что с повышенным интересом воспринимают российские предложения и порой используют их в собственных построениях. Это можно только приветствовать", - подчеркнул замглавы МИД РФ.