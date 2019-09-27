Представители США по КНДР могут посетить Россию, заявил замглавы МИД

"Мы находимся в постоянном контакте с американским спецпредставителем Стивеном Биганом, спецпосланником госдепартамента Марком Ламбертом. Регулярно принимаем их в Москве, встречаемся в Вашингтоне, а также на полях международных мероприятий в третьих странах. Не исключаю приезда к нам коллег из США до конца нынешнего года", - сказал Моргулов.