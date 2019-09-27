Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T13:43Z
https://ria.ru/20190927/1559202966.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152954/47/1529544721_0:101:3072:1828_1036x0_80_0_0_b7537e6d8225decc99a557f2fa253068.jpg
РИА Новости

Первого ноября ФАС России продолжит рассмотрение дела против Apple

13:43 27.09.2019
187
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продолжит рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Логотип компании Apple
8 августа, 02:51РИА Новости
Американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров помощником Siri
Предыдущее заседание по делу состоялось 13 сентября, однако было отложено в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами. Тогда в ФАС уточнили, что конкретная дата рассмотрения будет назначена позднее.
"Рассмотрение дела против Apple назначено на 1 ноября", - сообщили в пресс-службе.
Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.
1710000
Обсудить 0
ФАСЛаборатория КасперскогоApple iOSAppleРоссия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Адвокат Трампа заявил, что есть доказательства вмешательства Киева в выборы
РИА
Новости
SIM-карта
Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
Лента
новостей
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД
Это – внутриполитическая борьба. Матвиенко об импичменте Трампу
Матвиенко прокомментировала публикацию разговора Трампа и Зеленского
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Российская делегация призвала страны ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма
Штаб-квартира ОБСЕ
Кризис ОБСЕ связан с политикой Запада, заявили в российской делегации
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке
Зеленский ищет защиты Вашингтона, считает немецкий депутат
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
ВСУ за неделю 124 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке
Паста карбонара
Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
В МЧС рассказали о преимуществах запрета курения на балконах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния