Первого ноября ФАС России продолжит рассмотрение дела против Apple

Предыдущее заседание по делу состоялось 13 сентября, однако было отложено в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами. Тогда в ФАС уточнили, что конкретная дата рассмотрения будет назначена позднее.

Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.