Муниципальный фильтр на выборах необходим, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Муниципальный фильтр на выборах необходим, он помогает отсечь стремящийся во власть криминал и "городских сумасшедших", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что это необходимый элемент отсечки криминала, который стремится проникнуть во власть, случайных людей, да просто, как говорят, "городских сумасшедших", участие которых могло бы дискредитировать сами выборы", - заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она отметила также, что с помощью муниципального фильтра удалось повысить авторитет местных образований и их роль в формировании органов власти.

"Раньше выборы депутатов муниципальных органов власти никого не интересовали, а теперь они стали очень конкурентными", - констатировала спикер.

По действующему законодательству, для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5 до 10% муниципальных депутатов.