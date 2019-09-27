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РИА Новости

Муниципальный фильтр на выборах необходим, заявила Матвиенко

13:35 27.09.2019 (обновлено: 14:36 27.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Муниципальный фильтр на выборах необходим, он помогает отсечь стремящийся во власть криминал и "городских сумасшедших", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что это необходимый элемент отсечки криминала, который стремится проникнуть во власть, случайных людей, да просто, как говорят, "городских сумасшедших", участие которых могло бы дискредитировать сами выборы", - заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
Она отметила также, что с помощью муниципального фильтра удалось повысить авторитет местных образований и их роль в формировании органов власти.
"Раньше выборы депутатов муниципальных органов власти никого не интересовали, а теперь они стали очень конкурентными", - констатировала спикер.
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По действующему законодательству, для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5 до 10% муниципальных депутатов.
Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборах. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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