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РИА Новости

Матвиенко: радикальная реформа избирательного законодательства не нужна

13:22 27.09.2019 (обновлено: 17:34 27.09.2019)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российскому избирательному законодательству радикальная реформа не нужна, поскольку оно уже соответствует всем международным стандартам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Убеждена, что наше избирательное законодательство соответствует всем международным стандартам, более того, оно по ряду положений превосходит эти стандарты. Сознаны условия для равноправного участия в выборах всех зарегистрированных политических сил и партий, свободный доступ граждан к голосованию и так далее. Поэтому никакая радикальная реформа избирательного законодательства не нужна, в этом нет, я считаю, необходимости",- сказала Матвиенко.
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Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияВ мире
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