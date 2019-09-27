Матвиенко: радикальная реформа избирательного законодательства не нужна

"Убеждена, что наше избирательное законодательство соответствует всем международным стандартам, более того, оно по ряду положений превосходит эти стандарты. Сознаны условия для равноправного участия в выборах всех зарегистрированных политических сил и партий, свободный доступ граждан к голосованию и так далее. Поэтому никакая радикальная реформа избирательного законодательства не нужна, в этом нет, я считаю, необходимости",- сказала Матвиенко.