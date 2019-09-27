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РИА Новости

В Совфеде заявили о позитивных сигналах от Facebook и Google

13:14 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ получает позитивные сигналы со стороны Facebook и Google о возможности обсуждать замечания к компаниям по недопустимости политической рекламы в день выборов, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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В свою очередь Климов тогда сообщил, что сенаторы предложили представителям компаний войти в контактную группу с тем, чтобы обсудить те вопросы, которые беспокоят российскую сторону.
"Со стороны Facebook и Google идут позитивные сигналы, мы не торопимся, идет тщательная работа, нам нужен не пиар, а результат", - сказал в пятницу Климов.
Ранее в Госдуме предложили провести международные слушания, в ходе которых обсуждались бы вопросы недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"Мы поддерживаем такие инициативы, представители нашей комиссии постоянно проводят соответствующие мероприятия на международных площадках, включая Межпарламентский союз. Мы этим занимаемся уже два года", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что мероприятия идут на площадках 6-7 международных организаций, в том числе и с помощью интернета.
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