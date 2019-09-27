Фотограф запечатлел падение сразу двух космических объектов на Камчатке

"Два небесных тела с интервалом примерно в пять секунд ворвались в поле зрения моей фотокамеры. Первый сгорел в атмосфере, как и подобает нормальному падающему из космоса небесному телу, а вот со вторым было поинтереснее", — написал Смольницкий в инстаграме.