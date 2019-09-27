Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме

РИМ, 27 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Бурю возмущения в соцсетях вызвала фотография кассового чека на сумму 430 евро, которую две японские туристки заплатили за обычный обед в одном из ресторанов в центре Рима.

Эта история произошла в начале сентября, когда две подруги решили пообедать в ресторанчике рядом со всемирно известным замком Святого Ангела близ Ватикана. Заказав две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылку минеральной воды, девушки никак не ожидали, что хозяева заведения выставят им счет на 349,80 евро и вдобавок включат в него чаевые в размере 80 евро. Однако в итоге туристкам пришлось заплатить всю эту сумму, никак не соразмерную цене обычного обеда, даже если учесть тот факт, что они наслаждались видом на одну из главных достопримечательностей Вечного города.

Фото чека, которое японки на днях выложили в Facebook , вызвало недоумение и возмущение не только их соотечественников, но и многих итальянцев. К сожалению, подобные случаи на Апеннинах, прежде всего, в местах массового туризма, – далеко не редкость.

Столичные СМИ, например, недавно сообщали о двух гамбургерах, которые продали туристам за 80 евро на знаменитой римской площади Навона, и о куриных крылышках и картофельных чипсах, за которые в районе Ватикана гостям столицы пришлось выложить 200 евро.

Первыми, кто выслушивают законные жалобы туристов на недостойное поведение представителей столичной сферы услуг, обычно становятся гиды, сопровождающие иностранцев в Риме.

"Безусловно, подобные истории наносят серьезный ущерб имиджу нашего города, известного своим гостеприимством. Мы делаем все возможное, чтобы гости Рима чувствовали себя здесь как дома и считаем, что правоохранительные органы должны разобраться, имел ли место в данном конкретном случае обман и обсчет в отношении японских туристов", - заявили РИА Новости в римском отделении Итальянской федерации гидов, сопровождающих и переводчиков Federagit.

"Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными неприятными историями. Следует признать, что наиболее часто жертвами нечистых на руку римлян становятся японцы и россияне", - рассказала РИА Новости столичный гид с 30-летним стажем Анна Кау.

"Естественно, многое зависит и от самих туристов, которым не следует забывать о здравом смысле. Помню, как один из моих московских клиентов с гордостью поведал мне, что сумел выговорить себе скидку в 200 евро за короткую прогулку на коляске, запряженной лошадьми по центру Рима. Оказалось, что возница требовал с него 600 евро, но потом согласился на 400, тогда как такая услуга стоит всего 150 евро", - заметила экскурсовод, которая преимущественно работает с туристами из России и Юго-Восточной Азии.

"К сожалению, иностранцев в Риме зачастую начинают обманывать уже сразу после прилета, когда таксисты требуют с них баснословных денег за проезд в гостиницу, хотя муниципальные правила строго регламентируют единую цену: 48 евро за проезд из аэропорта Фьюмичино и 30 евро – из Чампино. И цены эти написаны на дверях абсолютного большинства римских такси. Так что, если вас просят заплатить другие деньги, следует задуматься, с кем вы имеете дело", - говорит Анна.

По словам собеседницы агентства, гостям Рима следует пользоваться услугами только тех лиц, которые имеют патенты и сертификаты на оказание соответствующих услуг. Это касается, в частности, таксистов, водителей, переводчиков и самих гидов.

"Не забывайте, что ваш экскурсовод в Риме должен обязательно иметь специальную лицензию столичной провинции. Гиды же из Венеции или Флоренции не могут проводить экскурсии в Вечном городе, не говоря уже о тех самозванцах, которые не сдавали госэкзамена и вообще не являются профессионалами", - указала Кау.

Что касается ресторанов и кафе, каждый может найти себе в Риме то, что ему по карману.