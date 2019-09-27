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РИА Новости

Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме

13:13 27.09.2019 (обновлено: 13:46 27.09.2019)
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяПаста карбонара
Паста карбонара
© РИА Новости / Анна Людковская
Паста карбонара. Архивное фото
РИМ, 27 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Бурю возмущения в соцсетях вызвала фотография кассового чека на сумму 430 евро, которую две японские туристки заплатили за обычный обед в одном из ресторанов в центре Рима.
Эта история произошла в начале сентября, когда две подруги решили пообедать в ресторанчике рядом со всемирно известным замком Святого Ангела близ Ватикана. Заказав две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылку минеральной воды, девушки никак не ожидали, что хозяева заведения выставят им счет на 349,80 евро и вдобавок включат в него чаевые в размере 80 евро. Однако в итоге туристкам пришлось заплатить всю эту сумму, никак не соразмерную цене обычного обеда, даже если учесть тот факт, что они наслаждались видом на одну из главных достопримечательностей Вечного города.
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Фото чека, которое японки на днях выложили в Facebook, вызвало недоумение и возмущение не только их соотечественников, но и многих итальянцев. К сожалению, подобные случаи на Апеннинах, прежде всего, в местах массового туризма, – далеко не редкость.
Столичные СМИ, например, недавно сообщали о двух гамбургерах, которые продали туристам за 80 евро на знаменитой римской площади Навона, и о куриных крылышках и картофельных чипсах, за которые в районе Ватикана гостям столицы пришлось выложить 200 евро.
Первыми, кто выслушивают законные жалобы туристов на недостойное поведение представителей столичной сферы услуг, обычно становятся гиды, сопровождающие иностранцев в Риме.
"Безусловно, подобные истории наносят серьезный ущерб имиджу нашего города, известного своим гостеприимством. Мы делаем все возможное, чтобы гости Рима чувствовали себя здесь как дома и считаем, что правоохранительные органы должны разобраться, имел ли место в данном конкретном случае обман и обсчет в отношении японских туристов", - заявили РИА Новости в римском отделении Итальянской федерации гидов, сопровождающих и переводчиков Federagit.
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"Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными неприятными историями. Следует признать, что наиболее часто жертвами нечистых на руку римлян становятся японцы и россияне", - рассказала РИА Новости столичный гид с 30-летним стажем Анна Кау.
"Естественно, многое зависит и от самих туристов, которым не следует забывать о здравом смысле. Помню, как один из моих московских клиентов с гордостью поведал мне, что сумел выговорить себе скидку в 200 евро за короткую прогулку на коляске, запряженной лошадьми по центру Рима. Оказалось, что возница требовал с него 600 евро, но потом согласился на 400, тогда как такая услуга стоит всего 150 евро", - заметила экскурсовод, которая преимущественно работает с туристами из России и Юго-Восточной Азии.
"К сожалению, иностранцев в Риме зачастую начинают обманывать уже сразу после прилета, когда таксисты требуют с них баснословных денег за проезд в гостиницу, хотя муниципальные правила строго регламентируют единую цену: 48 евро за проезд из аэропорта Фьюмичино и 30 евро – из Чампино. И цены эти написаны на дверях абсолютного большинства римских такси. Так что, если вас просят заплатить другие деньги, следует задуматься, с кем вы имеете дело", - говорит Анна.
По словам собеседницы агентства, гостям Рима следует пользоваться услугами только тех лиц, которые имеют патенты и сертификаты на оказание соответствующих услуг. Это касается, в частности, таксистов, водителей, переводчиков и самих гидов.
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"Не забывайте, что ваш экскурсовод в Риме должен обязательно иметь специальную лицензию столичной провинции. Гиды же из Венеции или Флоренции не могут проводить экскурсии в Вечном городе, не говоря уже о тех самозванцах, которые не сдавали госэкзамена и вообще не являются профессионалами", - указала Кау.
Что касается ресторанов и кафе, каждый может найти себе в Риме то, что ему по карману.
"Если вы хотите отведать настоящей римской кухни, попросите совета у экскурсовода, и вам помогут найти достойное место. Если же спросить не у кого, обратите внимание на то, где предпочитают есть сами римляне. Если в ресторане много местных жителей, вряд ли там накормят плохо", - подытожила опытный экскурсовод.
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