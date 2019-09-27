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РИА Новости

Отношения России и Украины сдвинулись с мертвой точки, заявила Матвиенко

13:05 27.09.2019 (обновлено: 17:23 27.09.2019)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С избранием Владимира Зеленского президентом Украины отношения Москвы и Киева сдвинулись с мертвой точки, что продемонстрировало произошедшее 7 сентября одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Конечно, с избранием Зеленского у России, как и Украины, и всего мира, были определённые ожидания. Из положительного можно сказать, что в отношениях России и Украины что-то все же сдвинулось с мертвой точки. Например, обмен задержанными и осуждёнными лицами - вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить своё предвыборное обещание", - сказала Матвиенко.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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