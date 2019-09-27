Отношения России и Украины сдвинулись с мертвой точки, заявила Матвиенко

"Конечно, с избранием Зеленского у России, как и Украины, и всего мира, были определённые ожидания. Из положительного можно сказать, что в отношениях России и Украины что-то все же сдвинулось с мертвой точки. Например, обмен задержанными и осуждёнными лицами - вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить своё предвыборное обещание", - сказала Матвиенко.