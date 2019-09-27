Россия готова к переговорам с Японией о мирном договоре, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва готова продолжать переговоры с Японией по мирному договору, несмотря на серьезные принципиальные расхождения сторон, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"В рамках реализации сингапурской договоренности состоялось три раунда переговоров министров иностранных дел, а также серия моих контактов с заммининдел Японии Такэо Мори. Дискуссии показали, что в позициях сторон сохраняются серьезные принципиальные расхождения", - сказал Моргулов.

По его словам, "руководителями двух стран по итогам встреч в этом году - в Осаке в июне и во Владивостоке в сентябре - даны указания о продолжении предметного диалога". "Мы к нему готовы", - отметил замминистра иностранных дел.

Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.