Матвиенко прокомментировала отказ Киева предоставить спецстатус Донбассу

"Киев допускает большую ошибку, отказываясь предоставлять специальный статус Донбассу. Ведь требования людей не радикальные, а самые земные: получить право самим выбирать власть, экономическую свободу, возможность говорить на родном языке. Если вы хотите сохранить целостность государства, то другого пути нет: вы должны учитывать мнение жителей Донецка и Луганска", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

"Если мы в России говорим о людях, проживающих в Донбассе, об их судьбе, о том, что у них есть свое мнение, то в Киеве говорят только о территории, о ее возврате, их не интересует мнение людей, и в этом их ошибка. А там живут реальные люди, не согласившиеся с государственным переворотом и той националистической политикой, которую стала вести Украина. Вместо диалога киевский режим, по сути, бросил своих граждан", - подчеркнула спикер Совфеда.