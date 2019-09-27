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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала отказ Киева предоставить спецстатус Донбассу

13:02 27.09.2019 (обновлено: 14:39 27.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украина допускает большую ошибку, отказываясь предоставить специальный статус Донбассу и не замечая людей за своими попытками вернуть территорию, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Киев допускает большую ошибку, отказываясь предоставлять специальный статус Донбассу. Ведь требования людей не радикальные, а самые земные: получить право самим выбирать власть, экономическую свободу, возможность говорить на родном языке. Если вы хотите сохранить целостность государства, то другого пути нет: вы должны учитывать мнение жителей Донецка и Луганска", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Ошибкой нынешней власти Украины является, по словам Матвиенко, и то, что в Киеве не думают о людях, живущих в Донбассе.
"Если мы в России говорим о людях, проживающих в Донбассе, об их судьбе, о том, что у них есть свое мнение, то в Киеве говорят только о территории, о ее возврате, их не интересует мнение людей, и в этом их ошибка. А там живут реальные люди, не согласившиеся с государственным переворотом и той националистической политикой, которую стала вести Украина. Вместо диалога киевский режим, по сути, бросил своих граждан", - подчеркнула спикер Совфеда.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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