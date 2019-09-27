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РИА Новости

Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми

13:00 27.09.2019 (обновлено: 14:39 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работает с нынешним составом палаты с огромным удовольствием, поскольку сенаторами являются "штучно отобранные" люди.
"Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах", - сказала она в интервью РИА Новости.
По словам Матвиенко, такая "штучность" стала следствием инициированного ею изменения порядка формирования верхней палаты, в результате которого сенаторами стали реальные представители регионов.
"Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас не навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали. Во-первых, изменили порядок формирования палаты, чтобы она состояла из реальных представителей регионов. Это повысило качество сенаторского корпуса", - отметила спикер.
По её словам, российская Конституция очень взвешенно определяет обязанности, полномочия и компетенцию разных органов власти. "В этой системе Совет Федерации является для федеративного государства, я бы сказала, стабилизатором", - подчеркнула Матвиенко.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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