Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работает с нынешним составом палаты с огромным удовольствием, поскольку сенаторами являются "штучно отобранные" люди.

"Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах", - сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Матвиенко, такая "штучность" стала следствием инициированного ею изменения порядка формирования верхней палаты, в результате которого сенаторами стали реальные представители регионов.

"Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас не навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали. Во-первых, изменили порядок формирования палаты, чтобы она состояла из реальных представителей регионов. Это повысило качество сенаторского корпуса", - отметила спикер.