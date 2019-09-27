Совфед обладает достаточным объемом полномочий, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Увеличивать объем полномочий Совета Федерации нет необходимости, изменения здесь не нужны, убеждена спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Если говорить о балансе разных ветвей власти в российском государстве, то Совет Федерации имеет достаточный уровень полномочий, компетенции. Здесь никакие изменения не нужны", - заявила она в интервью РИА Новости.