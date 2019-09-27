Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:39Z
https://ria.ru/20190927/1559199911.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Совфед обладает достаточным объемом полномочий, заявила Матвиенко

12:57 27.09.2019 (обновлено: 14:39 27.09.2019)
125
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Увеличивать объем полномочий Совета Федерации нет необходимости, изменения здесь не нужны, убеждена спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
"Если говорить о балансе разных ветвей власти в российском государстве, то Совет Федерации имеет достаточный уровень полномочий, компетенции. Здесь никакие изменения не нужны", - заявила она в интервью РИА Новости.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 13:00РИА Новости
Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми
По словам спикера СФ, в полномочиях верхней палаты российского парламента заложен огромный потенциал, как политический, так и представительный, законодательный, который необходимо эффективно и полной мере реализовывать.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
100000
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Россия будет проявлять выдержку в отношениях с Украиной, заявила Матвиенко
Матвиенко: Радикальная реформа избирательного законодательства не нужна
Матвиенко: радикальная реформа избирательного законодательства не нужна
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала отказ Киева предоставить спецстатус Донбассу
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против изменения наказания за нарушения на митингах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Муниципальный фильтр на выборах необходим, заявила Матвиенко
Форточка еще осталась. Матвиенко о сдвиге в отношениях России и Украины
Отношения России и Украины сдвинулись с мертвой точки, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко не верит в улучшение отношений России и США до выборов 2020 года
Матвиенко разочарована бездействием Зеленского на посту президента
Матвиенко разочарована бездействием Зеленского на посту президента
Константин Долгов. Архивное фото
Новым сенатором от Мурманской области стал Константин Долгов
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль российско-финляндского форума в развитии сотрудничества
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание внесения проектов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Систему сбора подписей надо совершенствовать, заявила Матвиенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния