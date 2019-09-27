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РИА Новости

Пятый чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток

12:50 27.09.2019
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© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Пятый чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с экипажем плавбазы "Петр Житников" вылетел из Южно-Курильска на острове Кунашир во Владивосток в пятницу, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности директора аэропорта на Кунашире Сергей Горбатовский.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с ликвидацией пожара в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный", "Атлас", буксир "Сибирский", а также пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион". Открытого огня нет, сохраняется задымление. Эвакуированных стали отправлять с Шикотана на Кунашир, а оттуда на самолете – во Владивосток.
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"Последним чартерным рейсом в порт приписки в 20.00 (12.00 мск) отправились 70 членов экипажа аварийного судна, которые были эвакуированы на Шикотан с горящей плавбазы. Воздушный борт вернулся на Кунашир (куда были доставлены члены экипажа с Шикотана) после утреннего рейса, которым доставил во Владивосток также 70 пассажиров", - рассказал собеседник агентства.
Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко ранее сообщил РИА Новости, что в пункте временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане остаются еще 13 человек. Их судовладелец планирует отправить в субботу рейсовым самолетом из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск и затем в порт приписки.
Предыдущими четырьмя чартерами "Авроры" во Владивосток вернулись 275 членов экипажа "Петра Житникова".
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ЧукоткаВладивостокПроисшествия
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