Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T15:54Z
https://ria.ru/20190927/1559199534.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155920/06/1559200643_0:98:2834:1693_1036x0_80_0_0_0d53e8bd9aa49e932e12daef31335abe.jpg
РИА Новости

Совфед ужесточил проверку кандидатов в сенаторы после скандала с Арашуковым

12:47 27.09.2019 (обновлено: 15:54 27.09.2019)
653
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУдостоверения и значки членов Совета Федерации
Удостоверения и значки членов Совета Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После истории с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиненного затем в убийствах, Совфед усилил механизмы проверки кандидатов в члены верхней палаты, сообщила в интервью РИА Новости спикер Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что случившееся — редкий случай для Совета Федерации.
"Это, конечно же, ответственность регионов, которых Конституция наделила исключительным правом делегировать своих представителей в палату", — уточнила Матвиенко.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
2951204
Обсудить 1
Дело клана АрашуковыхРауф АрашуковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКарачаево-ЧеркесияПолитика
Рекомендуем
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала
РИА
Новости
Автомобиль полиции
В Петербурге собака помогла задержать педофила
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Лента
новостей
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
Добыча нефти
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала состав Совфеда штучно отобранными людьми
Актер Максим Аверин
Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Журналист пытается задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Фотограф запечатлел падение двух космических объектов на Камчатке
Фотограф запечатлел падение сразу двух космических объектов на Камчатке
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
"Мисс Москва — 2015" рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния