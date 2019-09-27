Совфед ужесточил проверку кандидатов в сенаторы после скандала с Арашуковым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После истории с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиненного затем в убийствах, Совфед усилил механизмы проверки кандидатов в члены верхней палаты, сообщила в интервью РИА Новости спикер Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что случившееся — редкий случай для Совета Федерации.

"Это, конечно же, ответственность регионов, которых Конституция наделила исключительным правом делегировать своих представителей в палату", — уточнила Матвиенко.