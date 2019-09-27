Совфед ужесточил проверку кандидатов в сенаторы после скандала с Арашуковым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После истории с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиненного затем в убийствах, Совфед усилил механизмы проверки кандидатов в члены верхней палаты, сообщила в интервью РИА Новости спикер Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что случившееся — редкий случай для Совета Федерации.
"Это, конечно же, ответственность регионов, которых Конституция наделила исключительным правом делегировать своих представителей в палату", — уточнила Матвиенко.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.