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РИА Новости

Петербург подарил Таллину детскую игровую площадку

12:41 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Таллин
Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН, 27 сен — РИА Новости. Открытие детской игровой площадки, которую городу преподнесла в подарок делегация из Санкт-Петербурга, состоялось в пятницу в парке Паэ столичного района Ласнамяэ в рамках "Петербургских встреч в Таллине", сообщила мэрия эстонской столицы.
Традиционные "Петербургские встречи" проходят в Таллине с 26 по 28 сентября, в столицу Эстонии прибыла делегация из города на Неве во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым. На открытии площадки присутствовали Княгинин и мэр Таллина Михаил Кылварт.
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"Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города (в письменных источниках - ред.). Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве", - цитирует Кылварта пресс-служба.
В прошлом году во время "Таллинских встреч в Петербурге" прежний мэр Таллина Таави Аас упомянул приближающуюся важную для эстонской столицы дату. В ответ на это исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга решил подарить Таллину детскую площадку. Парк Паэ в качестве места для нее был одобрен обеими сторонами.
Мэрия Таллина и администрация Петербурга в декабре 1999 года подписали протокол по сотрудничеству, который положил начало проведению дней Петербурга в Таллине и дней Таллина в Петербурге. Начиная с 1999 года, мероприятия ежегодно проводятся попеременно в двух городах (в 2000 году встреча была отложена на год).
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