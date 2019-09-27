Петербург подарил Таллину детскую игровую площадку

ТАЛЛИН, 27 сен — РИА Новости. Открытие детской игровой площадки, которую городу преподнесла в подарок делегация из Санкт-Петербурга, состоялось в пятницу в парке Паэ столичного района Ласнамяэ в рамках "Петербургских встреч в Таллине", сообщила мэрия эстонской столицы.

Традиционные "Петербургские встречи" проходят в Таллине с 26 по 28 сентября, в столицу Эстонии прибыла делегация из города на Неве во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым. На открытии площадки присутствовали Княгинин и мэр Таллина Михаил Кылварт.

"Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города (в письменных источниках - ред.). Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве", - цитирует Кылварта пресс-служба.

В прошлом году во время "Таллинских встреч в Петербурге" прежний мэр Таллина Таави Аас упомянул приближающуюся важную для эстонской столицы дату. В ответ на это исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга решил подарить Таллину детскую площадку. Парк Паэ в качестве места для нее был одобрен обеими сторонами.