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РИА Новости

ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году

12:39 27.09.2019 (обновлено: 13:45 27.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Верховный суд отказался реабилитировать советского полковника Владимира Арцезо, которого после Великой Отечественной войны приговорили к расстрелу за измену Родине и казнили.
Как сообщили в Главной военной прокуратуре, суд рассмотрел заключение военного прокурора Валерия Петрова, который пришел к выводу, что бывший заместитель командующего 57-й армией по бронетанковым войскам Арцезо не подлежит реабилитации.
С соответствующим прошением в Главную военную прокуратуру обратился неуказанный гражданин иностранного государства.
В надзорном ведомстве изучили дело и выяснили, что в мае 1942 года Арцезо "в силу антисоветских убеждений и неверия в победу" сдался в плен и на допросе выдал немецкому командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной армии.

"С сентября 1942 года он работал при разведотделе штаба Южного фронта немецкой армии, а затем последовательно занимал должности начальника офицерской школы РОА (Русская освободительная армия. — Прим. ред.), инспектора при немецком генерале Кестринге, а в феврале 1945 года стал начальником отдела боевой подготовки штаба РОА", — добавляется в релизе ведомства.

Немецкое командование дважды награждало Арцезо за активную службу и произвело его в чин генерал-майора.
В последние часы войны, 8 мая 1945 года, бывший полковник Красной армии сдался в плен американским войскам, чтобы избежать наказания. Двенадцатого февраля 1946 года в оккупационной зоне США его передали советскому командованию.
В феврале 1947 года Владимир Арцезо за измену Родине был приговорен к расстрелу и затем казнен.
Как сообщили в ГВП, всего с октября 1991 года военные прокуроры в порядке исполнения закона "О реабилитации жертв политических репрессий" проверили свыше 270 тысяч уголовных дел в отношении 300 тысяч человек, осуждение 180 тысяч из них признано обоснованным.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Главная военная прокуратура РФРоссия
Популярные комментарии
В силу антисоветских убеждений перешел на сторону врага... Сдался в плен американским войскам... Дегенерал РОА - демократический генерал. Во времена разгула антисоветчины 90-х у таких ещё шансы были. Фонд Сороса не доработал.
27 сентября, 12:55
vvab6
3410001
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