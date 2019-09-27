ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Верховный суд отказался реабилитировать советского полковника Владимира Арцезо, которого после Великой Отечественной войны приговорили к расстрелу за измену Родине и казнили.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, суд рассмотрел заключение военного прокурора Валерия Петрова, который пришел к выводу, что бывший заместитель командующего 57-й армией по бронетанковым войскам Арцезо не подлежит реабилитации.

С соответствующим прошением в Главную военную прокуратуру обратился неуказанный гражданин иностранного государства.

В надзорном ведомстве изучили дело и выяснили, что в мае 1942 года Арцезо "в силу антисоветских убеждений и неверия в победу" сдался в плен и на допросе выдал немецкому командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной армии.

"С сентября 1942 года он работал при разведотделе штаба Южного фронта немецкой армии, а затем последовательно занимал должности начальника офицерской школы РОА (Русская освободительная армия. — Прим. ред.), инспектора при немецком генерале Кестринге, а в феврале 1945 года стал начальником отдела боевой подготовки штаба РОА", — добавляется в релизе ведомства.

Немецкое командование дважды награждало Арцезо за активную службу и произвело его в чин генерал-майора.

В последние часы войны, 8 мая 1945 года, бывший полковник Красной армии сдался в плен американским войскам, чтобы избежать наказания. Двенадцатого февраля 1946 года в оккупационной зоне США его передали советскому командованию.

В феврале 1947 года Владимир Арцезо за измену Родине был приговорен к расстрелу и затем казнен.