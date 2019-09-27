В Кремле прокомментировали задержание браконьеров из КНДР в Приморье

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация с браконьерами из КНДР, которые ведут незаконный лов в территориальных водах России в Приморье, требует энергичных мер, но на отношениях с властями этой страны данная ситуация никак не скажется, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно о задержании трех шхун и нескольких мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Приморье. Они были доставлены в приморский город-порт Находка, незаконный улов был изъят.
"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того чтобы навести порядок в этой области", - сказал он журналистам.
При этом в ответ на вопрос, скажется ли подобная ситуация на взаимоотношениях с КНДР, он ответил, что "никоим образом".
В середине сентября в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.