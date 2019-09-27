Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T12:37Z
https://ria.ru/20190927/1559198807.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/63/1558816387_0:533:1088:1145_1036x0_80_0_0_cdeafe766867906679fde03717f577f6.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали задержание браконьеров из КНДР в Приморье

12:37 27.09.2019
564
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация с браконьерами из КНДР, которые ведут незаконный лов в территориальных водах России в Приморье, требует энергичных мер, но на отношениях с властями этой страны данная ситуация никак не скажется, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно о задержании трех шхун и нескольких мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Приморье. Они были доставлены в приморский город-порт Находка, незаконный улов был изъят.
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Вчера, 11:13Сказано в эфире
"Доведены до крайности". Эксперт о задержании северокорейских браконьеровВ Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР. В эфире радио Sputnik ситуацию с браконьерством в российской экономической зоне прокомментировал профессор РУДН Юрий Почта.
"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того чтобы навести порядок в этой области", - сказал он журналистам.
При этом в ответ на вопрос, скажется ли подобная ситуация на взаимоотношениях с КНДР, он ответил, что "никоим образом".
В середине сентября в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Вчера, 12:14РИА Новости
Случаи задержания иностранных судов в российских водах в 2018-2019 годах
821202
Обсудить 1
ПриморьеМИД РФДмитрий ПесковКНДРРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД прокомментировали дело арестованного в Италии Коршунова
РИА
Новости
Кадры запуска крылатой ракеты Оникс с территории Чукотки
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Лента
новостей
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали проведение саммита Россия–Южная Корея–КНДР
Здание Министерства иностранных дел РФ
Пауза в диалоге КНДР и США подходит к концу, считают в МИД
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Россия разработала новый план по урегулированию на Корейском полуострове
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Кремле надеются, что до обнародования бесед Путина и Трампа не дойдет
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Случаи задержания иностранных судов в российских водах в 2018-2019 годах
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
В Кремле надеются на возобновление авиасообщения с Грузией
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Эксперт прокомментировал невыдачу виз части российской делегации на ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния