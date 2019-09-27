В Кремле прокомментировали задержание браконьеров из КНДР в Приморье

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация с браконьерами из КНДР, которые ведут незаконный лов в территориальных водах России в Приморье, требует энергичных мер, но на отношениях с властями этой страны данная ситуация никак не скажется, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о задержании трех шхун и нескольких мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Приморье. Они были доставлены в приморский город-порт Находка, незаконный улов был изъят.

"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того чтобы навести порядок в этой области", - сказал он журналистам.

При этом в ответ на вопрос, скажется ли подобная ситуация на взаимоотношениях с КНДР, он ответил, что "никоим образом".

В середине сентября в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.