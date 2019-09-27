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РИА Новости

Путин примет решение по поводу возможного визита на похороны Ширака позже

12:35 27.09.2019
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© REUTERS / Charles Platiau/ File PhotoПрезидент Франции Жак Ширак. 2006 год
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет решение по поводу возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака после того, как будут известны детали прощания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем. Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет четкого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение", – рассказал Песков.
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет.
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