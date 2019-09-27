Путин примет решение по поводу возможного визита на похороны Ширака позже

"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем. Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет четкого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение", – рассказал Песков.