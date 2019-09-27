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РИА Новости

Нельзя дать СНВ "умереть", заявил Рябков

12:17 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва готова к переговорам с США по продлению СНВ, дать "умереть" договору нельзя, но никаких сигналов от Вашингтона нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы призываем наших американских коллег больше не терять времени. У нас его почти не осталось. Нам нужно, по крайней мере, получить какую-то ясность в отношении того, что они собираются с этим договором делать. Наша позиция известна, мы выступаем за продление договора, срок продления может обсуждаться. Здесь мы занимаем гибкую позицию. Но мы считаем, что просто дать этому договору "умереть" было бы непростительно. И это было бы воспринято международным сообществом как отражение пренебрежительного отношения к одной из ключевых опор международной безопасности", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Поэтому договор нужно продлить, и мы к этому готовы", - отметил он.
"Есть каналы, по которым это можно и нужно обсуждать, есть вопросы, которые в этой связи требуют рассмотрения, о них американцам тоже хорошо известно. Мы восприимчивы к сигналам с "той стороны", но по большому счету, никаких сигналов пока нет", - добавил дипломат.
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24 сентября, 16:29РИА Новости
Генсек ООН призвал продлить СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Договор СНВ-3МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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