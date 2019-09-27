Нельзя дать СНВ "умереть", заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва готова к переговорам с США по продлению СНВ, дать "умереть" договору нельзя, но никаких сигналов от Вашингтона нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем наших американских коллег больше не терять времени. У нас его почти не осталось. Нам нужно, по крайней мере, получить какую-то ясность в отношении того, что они собираются с этим договором делать. Наша позиция известна, мы выступаем за продление договора, срок продления может обсуждаться. Здесь мы занимаем гибкую позицию. Но мы считаем, что просто дать этому договору "умереть" было бы непростительно. И это было бы воспринято международным сообществом как отражение пренебрежительного отношения к одной из ключевых опор международной безопасности", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"

"Поэтому договор нужно продлить, и мы к этому готовы", - отметил он.

"Есть каналы, по которым это можно и нужно обсуждать, есть вопросы, которые в этой связи требуют рассмотрения, о них американцам тоже хорошо известно. Мы восприимчивы к сигналам с "той стороны", но по большому счету, никаких сигналов пока нет", - добавил дипломат.