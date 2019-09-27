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РИА Новости

Беглов призвал правительство Петербурга выполнять свои функции "на пятерку"

12:10 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на церемонии инаугурации в Мариинском дворце
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на церемонии инаугурации в Мариинском дворце
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сформированное городское правительство выполнять свои обязанности "на пятерку".
Ранее сообщалось, что на состоявшихся 8 сентября выборах губернатора Петербурга с 64,43% голосов избирателей победил Беглов, который занимал этот пост с приставкой "врио". 18 сентября он вступил в должность губернатора города. 25 сентября на заседании законодательного собрания Петербурга были согласованы все представленные Бегловым кандидатуры вице-губернаторов: Любови Совершаевой, Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко, Евгения Елина, Владимира Кириллова, Владимира Княгинина, Николая Линченко, Олега Маркова, Анны Митяниной, Максима Шаскольского. После согласования кандидатур вице-губернаторов глава города подписал постановление о формировании правительства города.
"Хотел бы поздравить всех членов правительства с избранием, с назначением. И хочу обратить ваше внимание, что горожане доверили нам. Мы должны выполнять свои функции на пятерку, каждый должен хорошо знать свой предмет и выполнять его, чтобы делать город умным, социальным, открытым, безопасным. Это наша с вами задача", - сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.
Он призвал подчиненных продолжать работу, не снижая темпов. "Вы делали совместно со мной программу развития нашего города. Надо просто засучить рукава и продолжать ее выполнять. Много удалось сделать, но этого не достаточно. Есть вызовы, которые необходимо решить. Это, прежде всего, вопрос дисбаланса между жилой застройкой и социальными объектами, дорожное строительство, капитальный ремонт домов, это центральная часть нашего города, привлечение инвестиций. Уверен, что вы со своими обязанностями полностью справитесь и самую большую оценку мы должны с вами заслужить от наших горожан", - сказал губернатор.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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Проект бюджета Петербурга на 2020 год планируется рассмотреть на заседании городского правительства 14 октября.
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Александр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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