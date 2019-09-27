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РИА Новости

Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября

11:59 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
МОСКВА, 27 сент - РИА Новости. Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Первого октября будет дан старт масштабной двухдневной Всероссийской тренировке по гражданской обороне", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, учения пройдут в два этапа во всех российских регионах. На первом этапе планируется отработать вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуть системы управления на всех уровнях. На втором этапе будут отработаны вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.
Во Всероссийской тренировке по ГО примут участие представители администрации президента РФ, Совета безопасности и правительства Российской Федерации, федеральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных корпораций и компаний.
"Главные цели тренировки - достижение высокой слаженности в работе органов управления, сил гражданской обороны, совершенствование приемов и способов защиты населения, повышение устойчивого функционирования объектов при ЧС", - отметил представитель ведомства.
Второго октября Всероссийская тренировка завершится крупномасштабными учениями в Обнинске Калужской области. Планируется отработать вопросы эвакуации населения железнодорожным транспортом, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также санитарной обработки техники, зданий и сооружений.
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МЧС РФРоссияБезопасность
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