Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений

МОСКВА, 27 сент - РИА Новости. Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Первого октября будет дан старт масштабной двухдневной Всероссийской тренировке по гражданской обороне", - сказал собеседник агентства.

По его словам, учения пройдут в два этапа во всех российских регионах. На первом этапе планируется отработать вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуть системы управления на всех уровнях. На втором этапе будут отработаны вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.

Во Всероссийской тренировке по ГО примут участие представители администрации президента РФ, Совета безопасности и правительства Российской Федерации, федеральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных корпораций и компаний.

"Главные цели тренировки - достижение высокой слаженности в работе органов управления, сил гражданской обороны, совершенствование приемов и способов защиты населения, повышение устойчивого функционирования объектов при ЧС", - отметил представитель ведомства.