Постпред России: Иран имеет право на обогащение урана в соответствии с ДНЯО

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Обогащение урана является законным правом Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в рамках ядерной сделки он добровольно согласился на ограничения в обмен на экономические выгоды, которых сейчас нет, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.