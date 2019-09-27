Постпред России: Иран имеет право на обогащение урана в соответствии с ДНЯО

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Обогащение урана является законным правом Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в рамках ядерной сделки он добровольно согласился на ограничения в обмен на экономические выгоды, которых сейчас нет, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.
"Строго говоря, обогащение урана - законное право Тегерана в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, но в рамках сделки они добровольно согласились на определённые ограничения в обмен на экономические выгоды. Выгод нет, есть одни потери. Кончено, мы смотрим на это без энтузиазма, но и осудить Иран язык не поворачивается", - сказал Ульянов.