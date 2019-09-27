Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:52Z
https://ria.ru/20190927/1559196677.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155688/24/1556882489_0:91:3072:1819_1036x0_80_0_0_ea1507e9b3e992ac177de0a0c756c7db.jpg
РИА Новости

Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

11:53 27.09.2019 (обновлено: 14:52 27.09.2019)
29561
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первого октября в столице ожидается очень низкое атмосферное давление, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Показатель может достичь отметки в 732 миллиметра ртутного столба. Тогда будет побит рекорд 1954 года — 733 миллиметра.
Синоптик отметила, что после этого давление начнет возвращаться к норме.
Этой осенью в европейской части России наблюдается аномально холодная погода, резкие перепады температур и других характеристик. Специалисты связывают это с пришедшим с севера скандинавским циклоном.
Тем не менее москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе.
Дождь в Москве
26 сентября, 16:34Радио Sputnik
Чистосердечное признание. Синоптики рассказали всю правду о прогнозах
161212121321
Обсудить 1
ПогодаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
РИА
Новости
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Паста карбонара
Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Лента
новостей
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девушки, на которую напали во Владивостоке
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД
Актер Максим Аверин
Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния