Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. Архивное фото

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первого октября в столице ожидается очень низкое атмосферное давление, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Показатель может достичь отметки в 732 миллиметра ртутного столба. Тогда будет побит рекорд 1954 года — 733 миллиметра.

Синоптик отметила, что после этого давление начнет возвращаться к норме.

Этой осенью в европейской части России наблюдается аномально холодная погода, резкие перепады температур и других характеристик. Специалисты связывают это с пришедшим с севера скандинавским циклоном.