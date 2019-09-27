Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первого октября в столице ожидается очень низкое атмосферное давление, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Показатель может достичь отметки в 732 миллиметра ртутного столба. Тогда будет побит рекорд 1954 года — 733 миллиметра.
Синоптик отметила, что после этого давление начнет возвращаться к норме.
Этой осенью в европейской части России наблюдается аномально холодная погода, резкие перепады температур и других характеристик. Специалисты связывают это с пришедшим с севера скандинавским циклоном.
Тем не менее москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе.