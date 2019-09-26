Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве на следующей неделе потеплеет до 17 градусов, будет дождливо, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В принципе, температура ещё может повыситься до 15-17 градусов. Мы прогнозируем такое повышение на следующей неделе". Роман Вильфанд Научный руководитель Гидрометцентра Научный руководитель Гидрометцентра

Он добавил, что тепло в столичный регион принесёт циклон, поэтому потепление будет сопровождаться дождями. "Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся", - добавил Вильфанд.