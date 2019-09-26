Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве на следующей неделе потеплеет до 17 градусов, будет дождливо, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В принципе, температура ещё может повыситься до 15-17 градусов. Мы прогнозируем такое повышение на следующей неделе".
Он добавил, что тепло в столичный регион принесёт циклон, поэтому потепление будет сопровождаться дождями. "Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся", - добавил Вильфанд.
По его словам, самые некомфортные регионы - это Поволжье и Урал, на юге западной Сибири существенно понизится температура. Кроме того, сильные осадки ожидаются в Сочи, однако в начале октября продолжится бархатный сезон - тёплое море и преимущественно сухо.
25 сентября, 09:08РИА НовостиСиноптики рассказали о теплой погоде в октябре