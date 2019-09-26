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РИА Новости

Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

14:22 26.09.2019 (обновлено: 14:31 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМолодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве на следующей неделе потеплеет до 17 градусов, будет дождливо, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В принципе, температура ещё может повыситься до 15-17 градусов. Мы прогнозируем такое повышение на следующей неделе".

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра
Он добавил, что тепло в столичный регион принесёт циклон, поэтому потепление будет сопровождаться дождями. "Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся", - добавил Вильфанд.
По его словам, самые некомфортные регионы - это Поволжье и Урал, на юге западной Сибири существенно понизится температура. Кроме того, сильные осадки ожидаются в Сочи, однако в начале октября продолжится бархатный сезон - тёплое море и преимущественно сухо.
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25 сентября, 09:08РИА Новости
Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре
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ПогодаРоман ВильфандМоскваОбщество
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