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РИА Новости
Туризм

Национальный парк "Русская Арктика" посетило рекордное число туристов

12:26 27.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРусская Арктика
Русская Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Больше 1,3 тысячи туристов, большинство которых из России, посетили нацпарк "Русская Арктика" летом 2019 года, что стало рекордным показателем за все годы, сообщила пресс-служба нацпарка со ссылкой на директора Александра Кириллова.
Этим летом нацпарк посетили 1306 туристов (в 2018 году их число составило 1079 ). Гости путешествовали на судах и яхтах.
"Впервые за десять лет существования парка россияне вышли на первое место по количеству посещений. В 2019 году 262 туриста из нашей страны побывали на заповедной территории", - сказал Кириллов.
Традиционно сохранили интерес к Арктике туристы из Китая, США и Германии. Третье место по количеству посещений делят подданные Австралии, Швейцарии и Великобритании. Всего в 2019 году национальный парк посетили граждане 44 стран, в том числе таких государств, как Лихтенштейн, Израиль, Норвегия и Индия. Кроме того, в круизах приняли участие 112 детей, большинство из них - россияне.
Туристический сезон 2019 в национальном парке "Русская Арктика" года был богат на события. Так, 30 августа на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа был открыт самый северный в России визит-центр. Дмитрий Александров из Петербурга стал первым туристом в инвалидной коляске, который побывал на территории парка, принял участие в высадках на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Лето 2019 года стало богато на встречи с белыми медведями. Всего зафиксировано более 60 встреч с 87 особями.
Национальный парк "Русская Арктика" образован в 2009 году. Сегодня это самая большая особо охраняемая арктическая территория в мире - общая площадь заповедной зоны более 8,8 миллиона гектаров.
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