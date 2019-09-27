Национальный парк "Русская Арктика" посетило рекордное число туристов

МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Больше 1,3 тысячи туристов, большинство которых из России, посетили нацпарк "Русская Арктика" летом 2019 года, что стало рекордным показателем за все годы, сообщила пресс-служба нацпарка со ссылкой на директора Александра Кириллова.

Этим летом нацпарк посетили 1306 туристов (в 2018 году их число составило 1079 ). Гости путешествовали на судах и яхтах.

"Впервые за десять лет существования парка россияне вышли на первое место по количеству посещений. В 2019 году 262 туриста из нашей страны побывали на заповедной территории", - сказал Кириллов.

Традиционно сохранили интерес к Арктике туристы из Китая, США и Германии. Третье место по количеству посещений делят подданные Австралии, Швейцарии и Великобритании. Всего в 2019 году национальный парк посетили граждане 44 стран, в том числе таких государств, как Лихтенштейн, Израиль, Норвегия и Индия. Кроме того, в круизах приняли участие 112 детей, большинство из них - россияне.

Туристический сезон 2019 в национальном парке "Русская Арктика" года был богат на события. Так, 30 августа на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа был открыт самый северный в России визит-центр. Дмитрий Александров из Петербурга стал первым туристом в инвалидной коляске, который побывал на территории парка, принял участие в высадках на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Лето 2019 года стало богато на встречи с белыми медведями. Всего зафиксировано более 60 встреч с 87 особями.