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РИА Новости

На западе Индии число жертв ливней и наводнений достигло 17 человек

11:15 27.09.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сен - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в западном индийском городе Пуна (штат Махараштра) в результате ливней и спровоцированных ими наводнений, передает агентство PTI.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
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Согласно последней информации, по состоянию на утро четверга власти штата эвакуировали из затопленных районов порядка 15 тысяч человек. Среди погибших пять человек стали жертвами обрушения стены одного из жилых домов. Еще семь были унесены грязевыми потоками, об их судьбе по-прежнему ничего не известно.
В настоящее время экстренные службы совместно с вооруженными силами республики ликвидируют последствия стихийного бедствия в Пуне и оценивают объем причиненного городу ущерба.
Главный министр Махараштры Давендра Фаднавис распорядился об оказании финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших. Прогноз погоды, между тем, неутешителен - синоптики полагают, что ливни продолжат затапливать этот индийский регион еще как минимум несколько суток.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, этот муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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