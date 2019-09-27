Калужские власти призвали слушать ученых по дате окончания стояния на Угре

КАЛУГА, 27 сен – РИА Новости. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин заявил, что обсуждение идеи присвоения федерального статуса дате окончания Великого стояния на Угре надо вывести из политической плоскости в научную.

Ранее сообщалось, что более двух третей регионов РФ поддержали проект федерального закона об установлении памятной даты России – Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Однако депутаты государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали законопроект.

В четверг в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Калужской области международной научной конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII вв.". Калугин заявил журналистам, что снимать законопроект с повестки дня депутаты не собираются, просто его рассмотрение отложено.

"Мы прошли слишком большой путь в этом направлении. Нас поддержала Российская академия наук, нас поддержали ведущие вузы России. Есть всеобщая поддержка научного сообщества… Научное сообщество уже давно определилось в значимости этой даты – и в международной значимости, и общероссийской значимости", - подчеркнул министр. Он отметил, что позиция Татарстана ему непонятна.

"Идеология этой даты не имеет никакой этники… Это про россиян и Россию", - заявил Калугин, подчеркнув, что Татарстан - многонациональная республика в составе Российской Федерации. "Я думаю, что этот вопрос надо просто вывести из политической плоскости в плоскость научную. А наука уже определилась", - резюмировал Калугин.