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РИА Новости

Калужские власти призвали слушать ученых по дате окончания стояния на Угре

11:12 27.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиВоенно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре" в Калужской области
Военно-исторический фестиваль Великое стояние на реке Угре в Калужской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре" в Калужской области. Архивное фото
КАЛУГА, 27 сен – РИА Новости. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин заявил, что обсуждение идеи присвоения федерального статуса дате окончания Великого стояния на Угре надо вывести из политической плоскости в научную.
Ранее сообщалось, что более двух третей регионов РФ поддержали проект федерального закона об установлении памятной даты России – Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Однако депутаты государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали законопроект.
В четверг в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Калужской области международной научной конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII вв.". Калугин заявил журналистам, что снимать законопроект с повестки дня депутаты не собираются, просто его рассмотрение отложено.
"Мы прошли слишком большой путь в этом направлении. Нас поддержала Российская академия наук, нас поддержали ведущие вузы России. Есть всеобщая поддержка научного сообщества… Научное сообщество уже давно определилось в значимости этой даты – и в международной значимости, и общероссийской значимости", - подчеркнул министр. Он отметил, что позиция Татарстана ему непонятна.
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"Идеология этой даты не имеет никакой этники… Это про россиян и Россию", - заявил Калугин, подчеркнув, что Татарстан - многонациональная республика в составе Российской Федерации. "Я думаю, что этот вопрос надо просто вывести из политической плоскости в плоскость научную. А наука уже определилась", - резюмировал Калугин.
"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от ордынского ига, которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября. В 2017 году дата 11 ноября была утверждена в Калужской области как региональный праздник. При этом губернатор региона Анатолий Артамонов заявлял, что праздник должен стать федеральным.
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Российская академия наукКалужская областьОбщество
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